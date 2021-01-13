Fransız bakan: Brexit sonrası AB’de 'bozuk İngilizce' konuşulmasın

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkmasının (Brexit) ardından artık AB’de “bir tür bozuk İngilizce” konuşulmamasını istedi.

Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada AB içinde bozuk İngilizce konuşma yerine dilsel çeşitliliği geliştirmek için somut eylemlere ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Beaune, “Brexit sonrası, insanlar bizim hala bir tür bozuk İngilizceye bağlı kalmamızı anlamakta zorluk çekiyor. Haydi tekrar kendi dillerimizi konuşmamıza alışalım.” dedi.

"2022 yılının ilk yarısında gerekli adım atılacak"

AB ülkelerinin çalışma dili olarak İngilizceyi kapsamlı bir şekilde kullanmaya alıştığını hatırlatan ve kendisi de oldukça iyi derece İngilizce bilen Fransız bakan, “Bizim artık bunun dışına çıkmamız gerekir.” dedi.

İngiltere’nin üyelikten çıkmasına rağmen diğer üyelerden İrlanda ve Malta’nın AB’deki resmi dili İngilizce olarak kullanılıyor.

Fransız bakan, 2022 yılının ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan ülkesinin Avrupa dillerinin geliştirilmesi ve AB kurumlarının, işe alım süreçlerinde dil çeşitliliği konusunda daha duyarlı olması için gerekli adımları atacağı vaadinde bulundu.