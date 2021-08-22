Fransız akademisyen Weil'e göre, Macron'un tüm Afganistanlılara "mülteci" statüsü vermesi gerekiyor

ABD'deki Yale Üniversitesinden Misafir Profesör Weil, Afganistan'daki duruma ilişkin haftalık Le Journal du Dimanche gazetesinde yazı kaleme aldı.

"Birinci görevi anayasaya saygı gösterilmesini sağlamak olan Cumhurbaşkanının (Macron), yasamızın öngördüğü ve gerektirdiği gibi özgürlük için mücadele eden tüm Afganlara mülteci statüsünü verdiğini açıklaması gerekirdi." ifadesini kullanan Weil, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasaya "özgürlük lehine eylemlerinden dolayı zulme uğrayan her kişi, (Fransa) Cumhuriyet topraklarında sığınma hakkına sahiptir." şeklinde maddenin eklendiğini belirtti.

Weil, bunun Fransa'nın dışında özgürlük mücadelesi veren kişilerin Fransa'ya girmesini sağlamak amacını taşıdığını ifade etti.

Patrick Weil, özgürlüklerini savunmak için yıllardır hayatını riske atan Afganlar için acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.