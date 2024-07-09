Fransa'yı geçen İspanya finalde! 2-1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya finale yükselen ilk takım oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazandı.
TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal ile 25. dakikada Dani Olmo kaydetti. Fransa'nın tek golünü 9. dakikada Randal Kolo Muani attı.
Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024'te finale yükselirken Fransa turnuvaya yarı final aşamasında veda etti. İspanya final maçında yarın oynanacak İngiltere - Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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