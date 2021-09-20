Fransa'ya olan bağlılığımızı dünya savaşlarında feda ettiğimiz askerlerimizle kanıtladık

Fransa, Avustralya’nın ABD’yle yeni bir ittifak kurarak tarihi denizaltı anlaşmasını iptal etmesine büyük tepki göstermişti.

Fransa'nın gösterdiği tepkiye cevap veren Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, "Avustralya'nın Fransa'ya olan bağlılığını, dostluğunu ve Paris'in özgürlüğünü ve eşitliğini sağlama konusundaki istekliliğini kanıtlamasına gerek yok. On binlerce Avustralyalı, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız topraklarında öldü veya Fransız topraklarını (...) korumak için öldü" diye konuştu.

Fransız tarihindeki bu zor zamanlara atıfta bulunmak, Paris'in öfkesini yatıştıracak gibi görünmüyor.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın kararını arkadan bıçaklama olarak nitelendirmiş, "Avustralya’yla güvene dayalı bir ilişki kurduk ve bu güvene ihanet edildi. Müttefikler arasında bu yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa, ayrıca ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çekmişti.

ABD ve Avustralyalı yetkiler yaptıkları açıklamalarda Fransa’nın tepkisini anladıklarını ancak ilişkilerini yapıcı olarak devam ettirmek istediklerini bildirdi.