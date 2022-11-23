Fransa'ya bir sakatlık şoku daha! Kadrodan çıktı!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na 4-1'lik Avustralya galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fransa, üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılmaya devam ediyor.

Dev turnuvaya birçok yıldızından mahrum giren Fransa Milli Takımı'na, yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

Turnuvaya yıldızları olmadan geldi

Dünya Kupası'na şampiyonluk hedefi ile giren Fransa, turnuva öncesi yıldız futbolcularından gelen beklenmedik sakatlık haberleri ile adeta şoka uğradı. Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kante ve Benzema'nın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı Fransa ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-1 kazanmayı başardı.

Benzema'dan sonra Lucas Hernandez

Fransa'nın kadrosunda ilk olarak Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema bulunuyordu. Real Madrid ile rüya gibi bir yılı geride bırakan Benzema Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşırken İspanya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ancak Fransız golcü, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Fransa Milli Takımı'na bir kötü haber de Lucas Hernanadez'den geldi.

Zorunlu değişiklik ile oyundan çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda son şampiyon Fransa, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Fransa, 1-0 geriye düşmesine rağmen Rabiot, Giroud(2) ve Mbappe'nin golleri ile rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Ancak mücadelenin 12. dakikasında Fransa'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Sakatlık yaşayan Lucas Hernanadez oyuna devam edemedi ve yerini kardeşi Theo Hernandez'e bıraktı.

Kadrodan çıkarıldığı resmen açıklandı

Fransa'dan yapılan açıklamaya göre Lucas Hernández'in sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldi ve yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Futbolcusunun sakatlığı hakkında konuşan teknik direktör Didier Deschamps, "Tüm oyuncular ve teknik ekip gibi ben de Lucas için çok üzgünüm. Önemli bir futbolcuyu kaybediyoruz. Lucas bir savaşçı ve oyuna geri dönmek için mümkün olan her şeyi yapacağından hiç şüphem yok." dedi.