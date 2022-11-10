Fransa'nın turnuva kadrosu hazır! Boey kadroda mı?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın turnuva kadrosu açıklandı. Kadroda yıldızlar olduğu kadar eksiklikler de göze çarpıyor.

Teknik direktör Deschamps Benzema, Giroud, Griezmann, Mbappe, Varane gibi yıldızlarını kadroya çağırdı. N'golo Kante sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor. Fransa son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu.

Boey kadroda yok

Mukiele, Gusto, Soppy ve Pavard gibi yıldızlarla forma savaşı içine giren Galatasaraylı Boey, Fransa Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Deschamps, Bayern Münih'te forma giyen Benjamin Pavard'ı tercih etti. Kamerun Milli Takımı'nın teklifini, Fransa Milli Takımı'nı beklediğini ifade ederek reddeden Boey bu sezon ligde 11 maçta görev aldı.

Fransa'nın turnuva kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Defans: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Benjamin Pavard

Orta Saha: Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Forvet: Karim Benzema, Kingley Koman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku, Kylian Mbappe