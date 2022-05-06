Fransa'nın Metz kentinde DİTİB'e bağlı cami kundaklandı

Kimliği belirsiz kişilerce dün gece caminin duvarlarına bırakılan 3 molotofkokteylin ateşe verilmesiyle çıkan yangında camide büyük hasar oluştu.

DİTİB Metz Merkez Cami Dernek Başkanı Ali Durak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sabaha doğru yapıldığını söyledi.

Caminin camlarına molotofkokteyl bağlandığına ancak birinin düşmesiyle caminin tamamen yanmaktan son anda kurtulduğuna dikkati çeken Durak, dış cephede büyük hasar oluştuğunu, camların yandığını aktardı.

Durak, böyle bir saldırıyı beklemediklerini belirterek, "Bunu beklemiyorduk çünkü biz içimize kapanık bir dernek değiliz. Burada Fransızlarla da beraber aktiviteler yapan bir derneğiz. İslami faaliyetlerle birlikte yardım kuruluşu olarak da çalışmalarımız oluyor." diye konuştu.

Durak, Metz kentinde ilk defa bir camiye saldırı düzenlendiğine işaret ederek, belediye başkanı başta olmak üzere belediyeden yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Ülkede İslamofobi yükselişte

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinden (CCMTF) yapılan açıklamada, ülkede Müslüman karşıtı, ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlerin yükselişe geçtiği ve Müslüman toplumun hedef haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının cumhurbaşkanı seçimleriyle daha da belirginleşen ve Fransa'daki Müslümanların yıllardır maruz kaldıkları İslamofobiyle ilişkili olduğu vurgulandı.

Saldırının ülkede son dönemde camiler başta olmak üzere ibadethanelerin kapatılmasıyla İslamofobik saldırıların arttığı döneme denk gelmesine işaret edildi.

Cami yöneticileri, saldırının faillerinin bir an önce bulunması çağrısı yaptı.

Öte yandan dernek temsilcilerinin daha önce güvenlik kameralarının cami ve çevresine takılması talebi Valilikçe gerekçe gösterilmeden reddedildi.

Belediye öncülüğünde kınama eylemi düzenlenecek

Metz Belediye Başkanı François Grosdidier ise İslamofobik olarak nitelediği saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı yayımladı.

Saldırının "hoşgörünün hakim olduğu kentin ruhuna zarar verdiğini" dile getiren Grosdidier, kentte eylemi kınamak için cumartesi 12.00'da dayanışma mitingi düzenleyeceklerini aktardı.