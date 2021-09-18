Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Thebault, Avustralya'dan ayrıldı

Başkent Canberra'daki konutunu terk ederken açıklama yapan Thebault, Paris ve Canberra arasındaki silah anlaşmasının "güven, karşılıklı anlayış ve samimiyete" dayalı olması gerektiğini açıklayarak, "Bu çok büyük bir hata, ortaklığın çok, çok kötü bir şekilde ele alınması oldu" dedi.

Fransız büyükelçi, "Bir zaman makinesiyle karşılaşmak ve böyle inanılmaz, beceriksiz, yetersiz duruma düşmediğimiz bir pozisyonda olmak isterdim." ifadelerini kullandı.

"Önemli değişikliller hakkında bilgilendirilmedik"

Denizaltı sözleşmesinin iptal edildiğini basından öğrendiğini söyleyen Thebault, “Önemli değişiklikler hakkında hiçbir zaman bilgilendirilmedik. Birçok fırsat ve birçok kanal vardı. Böyle bir değişiklikten hiç bahsedilmedi." dedi.

Projenin karşılaştığı zorlukların ölçeği ve büyük teknoloji transferleri için normal olduğunu söyleyen Thebault, “İki ortak arasında her şeyin tam şeffaflık içinde yapılması gerekiyordu” diye konuştu.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül’de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalan anlaşma, Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal ediyor.

Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan ‘‘AUKUS’’ anlaşmasından dolayı Fransız Naval Group yapılan anlaşmanın iptaline Fransa tarafından sert tepki gösterilmişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.