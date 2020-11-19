Fransa'nın ardından Almanya'da da ülkücü derneklere yasak geliyor

Avrupa'da Türk derneklerinin, yaşadıkları ülkelerde son yıllarda Türk toplumuyla daha fazla yakınlaşması, Avrupa devletlerini rahatsız etti.

Türkiye ve İslam karşıtı, aşırı sağcı ve terör örgütlerinin yörüngesinde ne kadar dernek varsa, istedikleri gibi faaliyetlerde bulunurken, Türk derneklerine yönelik çifte standartlara bir yenisi daha eklendi.

Fransa'da hükümetin ülkede faaliyet gösteren Ülkü Ocaklarını kapatma kararı almasının ardından, benzer bir karar için Almanya'da da Federal Meclise sunulan önerge kabul edildi.

BAHANE: "IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKMAK"

Alman Federal Meclisi'nde, hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge görüşüldü.

"ÜLKÜCÜ PROPAGANDA YASAKLANSIN"

Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa’da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya’da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunuluyor.

SON KARAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Almanya'da dernekleri kapatma yetkisi kendisinde olan İçişleri Bakanlığı'nın, bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

CEM ÖZDEMİR YASAKLANMASINI İSTEMİŞTİ

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçileri Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ile Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, ülkücülerin yasaklanması için harekete geçti.

Die Welt gazetesine konuşan Cem Özdemir "Ülkücüler dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan ve Avrupa'da sürekli hep şiddet olaylarıyla gündeme gelen militan aşırı sağcılardır." dedi.

"TEHDİT EDİYORLAR"

"Almanya'da Türkiye kökenli muhalifleri ve azınlık üyelerini de tehdit ediyorlar" diyen Özdemir, "Türk aşırı sağcıların Berlin, Dortmund ya da Hamburg'un ortasında barışçıl vatandaşların gözünü korkutmaları, dövmeleri ya da hayatını tehdit etmeleri mümkün olamaz." diye konuştu.

Özdemir, Almanya'daki siyasi partilerden kendi içlerindeki ülkücülerin etki sahibi olup olmadığını da incelemelerini istedi.