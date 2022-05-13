Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık, dün 4 kişi tarafından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasına patlayıcılarla düzenlenen terör saldırısından duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu Bakanlık'a çağırdı.

Fransa Büyükelçisinin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığında müsteşar Grammont ile görüştü.

Grammont'a bu menfur saldırının Paris Başkonsolosluğuna Nisan 2021 ve Mayıs 2021’de gerçekleştirilen benzer saldırıların faillerine karşı gerekli ve etkili idari ve adli takibatın yapılmamasının ardından yapılan üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, Fransa’dan, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan bu terör örgütüne karşı müsamahakar davranmayarak somut, etkili ve hızlı adımlar atması beklentisi de dile getirildi.

Görüşmede Grammont’a ayrıca, Fransız makamlarından uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükleri uyarınca Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasında meydana gelen hasarın tazmin edilmesinin, faillerin bir an evvel adalet önüne çıkarılarak kendilerine hak ettikleri cezanın verilmesinin ve Fransa’daki diplomatik ve konsüler misyonları ile Türk çıkarlarına yönelik koruma önlemlerinin arttırılmasının beklendiği vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu: "Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, son zamanlarda İslam karşıtlığı içeren saldırıların özellikle ramazan ayında Avrupa'da, Batı'da arttığını, diğer taraftan da PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarını artırdığını hatırlatmıştı.

Önceki gece Paris Başkonsolosluğuna 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Konsolosluk binamızın camında çatlak, duvarında da hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Dolayısıyla Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. Bu anlamda (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un danışmanı da Büyükelçimizi aradı. Paris Belediye Başkanı, bir dayanışma mesajı yayımladı." demişti.

"PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor"

Bunları önemsediklerini ancak somut adımları da görmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması ve PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda geçmişte Fransa'nın bazı adımları oldu ama yetersiz olduğunu da görüyoruz." diye konuşmuştu.