Fransa'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de soğuk duş

Doğu Akdeniz'de Yunanistan’a destek vererek gerilimi tırmandıran Fransa, bu kez Atina yönetimini hayal kırıklığına uğrattı.

Paris yönetiminden Yunanistan'ın geçen ay Fransa ile imzaladığı askeri anlaşmaya ilişkin açıklama geldi.

Fransa Savunma Bakanlığı, “taraflardan birinin NATO üyesi bir ülke tarafından dahi olsa saldırıya uğraması halinde diğer ülkenin askeri yardımda bulunmasını öngören” anlaşmanın, “münhasır ekonomik bölgeleri” içermediğini belirtti.

Açıklama, "anlaşma ile Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kendilerine koruma sağlanacağını" iddia eden Yunan hükümetini zor durumda bıraktı.

Atina yönetiminin son dönemde yaptığı askeri anlaşmalar Yunan muhalefeti tarafından da eleştiriliyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik sürüyor

Yunanistan basını, kasımda yapılacak geniş çaplı askeri tatbikat için ABD'nin Dedeağaç Limanı'na askeri sevkiyat yapacağını yazdı.

Haberlerde, ABD'nin Dedeağaç Limanı'na özel önem verdiği vurgulandı. Bunun nedeni olarak da Washington'un Balkanlar ve Karadeniz'de hem NATO hem de ABD güçlerini artırmak istemesi gösterildi.

ABD ve NATO'nun bölgede artan varlığından rahatsız olan Rusya ise Kırım'da tatbikata başladı.

Tatbikatta 4 bine yakın asker ve 200 civarında askeri teknik aracın yer aldığı belirtildi.