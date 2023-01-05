Fransa'dan skandal harita

France 24'te dün yayımlanan "Devletsiz millet Kürtler: Özerklik ve hakları için yüz yıllık kavga" başlıklı haberde PKK, yalnızca Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyormuş gibi yansıtıldı.

Kürtlerin kendi devleti olmayan en büyük etnik grup olarak ifade edildiği haberde, Kürtlerin Osmanlı'nın yıkılışından bu yana kendi devletlerini kurma arayışında olduğu ve Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ın baskılarına maruz kaldığı iddia edildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerini taşıyan PKK yandaşlarına ait görüntülerin kullanıldığı haberde, Türkiye topraklarının bir kısmın Kürdistan olarak gösterildi.

Türkiye'nin Kürt kimliğini reddettiği iddia edilen haberde AB tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'dan terör örgütü olarak söz edilmemesi dikkati çekti.

Haberde FETÖ iltisaklı polis ve yargı mensuplarının gerçekleştirdiği 17-25 Aralık operasyonlarından 1,5 ay sonra elebaşı Fetullah Gülen'le söyleşi yapan Güney Yıldız'ın yorumlarına da yer verildi.

Yıldız, bağımsız bir Kürdistan kurulması halinde bu devletin denize kıyısı olmayan bir ülke olarak "düşman" ülkelerce çevreleneceğini savundu.

"Haberle olumsuz görüntü meşrulaştırılmak isteniyor"

SETA Brüksel Koordinatörü Talha Köse, Fransa'da yapılan protestolar için "Fransa'nın kendisinin izin verdiği ve desteklediği örgütlü bir yapı var. Ortaya çıkan protestoyu bir ölçüde örgütün gövde gösterisi ve gözdağı olarak algılamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan eylemlerin insanları rahatsız etmesi ve kamu güvenliğine tehdit oluşturması nedeniyle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Köse, bunların kamuoyu nezdinde olumsuz imaj oluşturduğunu belirtti.

Köse, France 24 tarafından yapılan haber hakkında ise konunun gündemde olduğunu belirterek "Fransa'da son eylemle birlikte yasa dışı örgütün yaptığı işler daha görünür hale geldi. Bu protestolar, Fransız kamuoyu için olumsuz bir görüntü ortaya çıkardı. Söz konusu haberle olumsuz görüntünün meşrulaştırılmak istendiği ve olumlu bir imaj oluşturma çabasının olduğu söylenebilir. Haberi, bunların bir yansıması olarak algılamak gerek." diye konuştu.

Haberle "örgütün aslında o kadar da kötü olmadığını" göstermeye çalıştıklarını aktaran Köse, Fransız kamuoyunca protestoların açıklanmaya ve meşrulaştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Köse, devlet politikası olarak bu yapıların desteklendiğini ifade ederek "Sol kesimler bu yapılanmalara destek veriyor ancak diğer kesimler bundan rahatsızlık duyabiliyor. Rahatsızlığın üzerini örtmek ve grubun propagandasını yapmak için (bu haberin) yapıldığı kanaatindeyim." dedi.

Emperyalist ülkelerin azınlık yapıları kullandığına ve ülke içerisindeki dengeleri bozmak istediğine değinen Köse, azınlıklar üzerinden uygulanan politikaların o toplumlarda kalıcı hasarlara neden olduğunu vurguladı.

Köse, emperyalizmin genel yaklaşım olarak Kürtler üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'daki Türk toplumuna baskı oluşturduğunu belirtti.