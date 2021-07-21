Fransa'dan Rum Yönetimi'ne destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde verdiği mesajlar ve Maraş konusunda yaptığı açıklamalar sonrası Rum yönetimine destek açıklaması yapan ülkelere Fransa da eklendi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rum yönetimine destek açıklamasında bulunarak Maraş konusunu BM gündemine getireceğini söyledi.



Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de Maraş konusunda önemli mesajlar vermişti.



Fransa BM gündemine taşıyacak



Kıbrıs konusunda Rum yönetiminin sözcülüğüne soyunan ülkelerden birer birer GKRY'ye destek açıklaması gelmeye devam ediyor.



Sputnik'in haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rum yönetimine destek açıklamasında bulundu. Fransız bakan, Maraş kararını Birleşmiş Milletler'de gündeme getireceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?



Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükümeti’ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullanmıştı.