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Fransa'dan Google'a 1,1 milyon euro ceza: Otel sıralamaları yanıltıcı

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon euro para cezası verdi.

Otellerin şikayeti üzerine 2019 ve 2020'de Google'ın 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgiler kontrol edildi.

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığını tespit etti.

Açıklamaya göre, Google İrlanda ve Google Fransa, bu durumu düzeltti.

Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon euro ceza kesildiği, Google'ın söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

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