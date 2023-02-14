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Fransa'dan flaş çağrı: Ülkeyi terk edin

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki vatandaşlarına ülkeyi bir an önce terk etmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasındaki hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle vatandaşlardan seyahat etmemeleri istendi.

Açıklamada, Litvanya ve Letonya arasındaki sınırların açık olacağı ifade edildi.

Seyahat edenler için Polonya'ya geçişlerde 13 Şubat'tan itibaren sadece Terespol güzergahının açık olduğu kaydedilen açıklamada, Belarus'taki Fransız vatandaşlarına, Litvanya, Polonya veya Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla "ülkeyi derhal terk etmeleri" çağrısı yapıldı.

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