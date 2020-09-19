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Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon

Fransa'nın Avrupa Bakanı Beaune ve Rum mevkidaşı Petridis askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provokasyona imza attı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan, Fransa ve Rum Kesimi'ni telaşlandırmaya devam ediyor. Paris yönetimi, bölgede gerginliği artıracak adımlarına bir yenisini daha ekledi. 

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum medyası, Fransız Bakan Beaune'nin seyahatini, 'yaşananları gözleriyle görmek istediği' şeklinde yorumladı. Beaune, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Beaune ikili görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa’nın AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği söyledi. 

 YASAK BÖLGEDE PROVOKASYON UÇUŞU

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provokasyona imza attı.

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