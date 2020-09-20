Fransa'dan Doğu Akdeniz manşeti: Türkiye geri döndü!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını manşetine taşıyan Fransız haber sitesi Aleteia, Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenileyerek güç göstergesinde bulunduğunu yazdı.

İşte "Türkiye geri döndü" başlıklı o makaleden öne çıkan başlıklar;

Türkiye, Akdeniz’deki hedeflerini gerçekleştirmek için Avrupa’nın zayıf tutumuna karşı kararlılık ve güç sergiliyor.

Burada, dünyanın varlığından bu yana tüm ulusların yaptığı gibi, Türkiye'nin de çıkarlarını savunduğunu söyleyebiliriz

Türkiye; uygarlık, dini ve tarihsel bir dönüşüm içerisinde.

Bu büyük ülke yavaş yavaş tarihine, kültürüne, dinine ve medeniyetine bağlı bir hale geliyor. Türkiye'nin kişi başına düşen geliri de gayet iyi düzeyde. Borçluluk durumu da Avrupa'dan fena değil. Ekonomi, sağlık ve eğitimi birleştiren insani gelişme endeksi de oldukça yüksek. Önemli bir askeri güç. Türkiye bir bakıma yine hayranlık uyandırıyor.

Avrupa ise bugün daha az ilham veriyor. Belki de tarih üzerine meditasyon yapmalı ve belirli bir dönüşü hayal etmeye başlamalıyız. Çünkü gelecek, genç ve gururlu, sağlam dini ve medeniyet temellerine dayalı insanlardan oluşan güçlü uluslara aittir.

Kaynak: https://fr.aleteia.org/2020/09/19/la-turquie-est-de-retour/