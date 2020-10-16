Fransa'dan Azerbaycan’a tuzak!

Fransa’da yaklaşık 20 milletvekili, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara tanık olan ayrılıkçı Dağlık Karabağ’ın hızla tanınması yönünde çağrıda bulundu.

Fransız milletvekilleri François Pupponi ve Guy Teissier tarafından Parlamento’ya sunulan ve tartışma şansı zayıf görülen tasarıda, ‘Artsakh Cumhuriyeti’nin (Dağlık Karabağ) hızla tanınması ve çatışmaya nihai bir çözüme ulaşmak amacıyla yetkilileriyle diplomatik ilişkilerin kurulması’ çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 20 milletvekili tarafından imzalanan tasarıda, Karabağ’ın herhangi bir Azerbaycan yönetimi dışında tam egemenliğini kazanmasının mutlak gerekliliği ifade edildi.

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin daveti üzerine Paris’teki Fransa Ulusal Meclisi önünde Dağlık Karabağ’ın tanınmasını talep eden gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Aralarında Paris’in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da yer aldığı 170’den fazla seçilmiş yetkili, Fransa’yı ‘Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yönelik saldırısı’ konusunda tarafsız konumunu terk etmeye çağırdı.