Fransa'dan 10.7 milyon dolarlık yardım paketi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl Pakistan'da yaşanan yıkıcı sel felaketinden sonra Pakistan'ı desteklemek için 10 milyon € (10.75 milyon $) sözü verdi.

Pakistan ve BM'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklim Dirençli Pakistan Konferansı'nda video konferans aracılığıyla konuşan Macron, "Acil ihtiyaçları en başından itibaren karşılamaya çalıştık. Fransa ekipman ve personel gönderdi." dedi.

Macron, insani ihtiyaçların - özellikle gıda - kış geldikçe arttığını ve bu 10 milyon avroluk yeni bir katkı yapacaklarını” açıkladı.

Macron, iklim risklerini dikkate alırken "dayanıklılık" ve "yeniden yapılanmanın" öneminin altını çizdi.

İklim uyumunun Fransız Kalkınma Ajansı'nın eyleminin çekirdeği olduğunu ve Fransa'nın buna her yıl 2 milyar Euro ayırdığını söyledi.

Macron, "Bu nedenle, dirençli yeniden inşa ve iklim uyumu için Pakistan'da uygulanacak projelerde toplam 360 milyon Euro'yu (386,5 milyon $) seferber etmeye karar verdik" dedi.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif daha önce yaptığı konuşmada, "korkunç su duvarının 1.700'den fazla insanı öldürdüğünü, binlerce kişiyi yaraladığını ve toplam 33 milyondan fazla insanı etkileyerek 8 milyon insanı yerinden ettiğini" söyledi.

Sağanak yağmurlar ve yıkıcı seller, geçen yıl Haziran ortasından bu yana Pakistan'ın üçte birini sular altında bıraktı.

Sharif, milyonlarca dönümlük tarım arazisinin mahvolduğunu ve 2 milyondan fazla evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.