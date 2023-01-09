Fransa'da Zinedine Zidane krizi!

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa’da milli takımın başına Zinedine Zidane’nın geçeceği iddia edilmişti. Fransa Futbol Federasyonu, bu söylentilerin ardından Didier Deschamps’ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Söz konusu açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet'in, ülkesinin basınına Zidane ile ilgili, "Umrumda değil, nereye gitmek isterse oraya gitsin. Arasa bile telefonunu açmazdım. Didier Deschamps'la yolları ayırmayı hiç düşünmedik" ifadelerini kullanması, yoğun tepkilere sebep oldu.

Özür Diledi

Gelen tepkiler üzerine Fransa Spor Bakanı Amelie Oueda-Castera, "Onun gibi futbol ve spor efsanesine utanç duyulacak ve saygısızca ifadeler. Zidane için söylenen sözler için özür dilerim" şeklinde konuştu.

Mbappe'den çarpıcı sözler

Fransız yıldız Kylian Mbappe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu, "Zidane Fransa'dır, öyle bir efsaneye bu şekilde saygısızlık yapmayın" dedi.