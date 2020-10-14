Fransa’da yükseköğrenim gören her 20 kız öğrenciden biri tecavüz mağduru

Fransa'da düzenlenen bir araştırma yükseköğrenim gören 20 kız öğrenciden birinin tecavüz mağduru, 10 kız öğrenciden birinin ise cinsel taciz mağduru olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, “grup ve alkol” etkisinin bu tecavüz ve tacizlerde önemli rol oynadığını gösterdi.

Cinsel Şiddet ve Cinsel Ayırımcılık İnceleyerek araştırmada, ülkedeki 50'den fazla yüksek eğitim kuruluşunda 10 binden fazla öğrenci ile görüşüldü.

Buna göre, yüzde 76'sı genç kız olmak üzere yüzde 5'inin tecavüz yüzde 11'inin cinsel taciz mağduru olduğu belirlendi. Araştırmaya göre erkek dövülmüş de, yüzde 5'i cinsel şiddet mağduru.

Tecavüz ve tacizlerde, grup etkisinin yüzde 20, suçlunun ceza görmemesi yüzde 18, aşırı alkol tüketiminin yine yüzde 18 rol oynadığı saptandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü, kendisinin mağdur veya birisinin mağdur olduğu görgü tanıklığı yolunda görüş belirtti. Yine araştırmaya katılanların yüzde 24'ü, şiddetin alkol tüketimi gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Tecavüz vakalarının yüzde 56'sının daha çok kampüs dışında, gece ve hafta sonu gerçekleştiği sonucun araştırılması, suçlu ve kurbanın genel olarak aynı arkadaşinden veya tanıdık başkasının dikkatati çekildi.

Euronews English