Fransa'da yangın: 600 hektardan fazla yeşil alan kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Gard vilayetinde dün yerel saatle 17.00'de Gard vilayetinin küçük yerleşim yeri olan Borderac'ta başlayan yangını söndürmek üzere 700'den fazla itfaiyeci görev almaya devam ediyor.

600 hektardan fazla yeşil alanın kül olduğu yangının başlama sebebi henüz bilinmese de olayla ilgili soruşturma başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Valiliğin ise kararnameyle havai fişek kullanımı yasaklayacağı duyuruldu.

Kuraklık ve sert rüzgar yangınları tetikliyor

Yangın bölgesine yakın küçük yerleşim yerleri tahliye edildi. Bölgede kuraklık ve sert rüzgar nedeniyle yangının birkaç gün sürme tehlikesi henüz atlatılmış değil.

Öte yandan dün, Bouches-du-Rhone vilayetinde yangınlar başlamıştı.