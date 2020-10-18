Fransa’da Türklere yönelik polis şiddeti

Son zamanlarda sıklıkla Türkiye ve İslam düşmanlığıyla gündeme gelen Fransa'da skandal bir olay yaşandı.

Dün akşam Fransa’nın Charleville-Mezières şehrinde yaşayan 2 Türk genç bayan Fransız polisleri tarafından darp edildi.

🔴FRANSA’da TÜRKLERE YÖNELİK POLİS ŞİDDETİ! Dün akşam Fransa’nın Charleville-Mezières şehrinde yaşayan 2 TÜRK genç BAYAN Fransız polisleri tarafından DARP EDİLDİ. Olayın yaşandığı ana ait SKANDAL görüntüler ve olay hakkında bilgi akışı👇 pic.twitter.com/GQOjUXBiDi — Avrυpalı Türĸler 🇹🇷 (@Avrpli_Turkler) October 18, 2020

H. B. (19) ve S. K. (19) akşam saatlerinde polis kontrolüne takıldı. Arabanın ruhsatı yanlarında olmadığı için ailelerini arayan iki genç, ruhsatı getirmelerini istedi. Olay yerine gelen M. K.(amca) ve eşi evrakları polise teslim etmesine rağmen polis, ailenin diğer genç bir bireyinin eski bir olayını ulu orta yerde açıklayarak gerginliğe yol açtı.

Polise bu açıklamanın yasak olduğunu belirten gençler, polisler tarafından kollarından tutularak ailelerinin gözü önünde yere itildi ve darp edildi.

Bununla da yetinmeyen polisler, yapılan hareketlerin ve maskesiz olduklarının yanlış olduğunu belirten babaya, "Sen kanunları bilmiyorsun. Burası Türkiye değil, ülkene dön" diyerek ırkçı bir yaklaşımda bulundu.

Yaşanan olayın ardından darp edilen genç bayanlar doktor raporu alarak emniyete gidip şikayette bulundular. İfade alan bayan polise, polislerin kendilerine bu şekilde davranmalarının/vurmalarının ne kadar doğru olduğunu soran gençler, bayan polisin "biz polisiz, yetkimiz var" cevabıyla karşılaştı.