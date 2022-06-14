Fransa'da tesettür mayo tartışması

Danıştay'da Grenoble kentinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izin veren düzenlemenin askıya alınmasına yönelik Grenoble Belediyesi'nin itirazını değerlendirmek üzere bugün oturum düzenlendi.

Yaklaşık iki saat süren oturumda, Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle'un, tesettürlü mayo dahil çeşitli mayolar gösterdiği anlar dikkati çekti.

Oturumdan sonra açıklama yapan Grenoble Belediyesi avukatı Olivier Coudray, bir mayo çeşidi yerine diğerinin giyilmesinin kamu hizmetinin olağan işleyişine nasıl bir etkisi olabileceğini anlamadığını dile getirdi.

Coudray, "Kamu hizmeti kullanıcılarının dini inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakları olduğunu düşünüyorum." dedi.

Son yıllarda tesettürlü mayonun havuzlarda kabul edilmesi için mücadele veren Grenoble'daki Müslüman Kadınlar Sendikası'na destek amaçlı dün Paris'te bir miting düzenlenmişti.

- Süreç

16 Mayıs’ta Grenoble Belediye Meclisi, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.

1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Grenoble İdari Mahkemesi, 25 Mayıs'ta Grenoble Belediyesi'nin yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya almıştı.

Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" bulmuştu.

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuracaklarını duyurmuştu.