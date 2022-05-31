Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Birçok sendikanın çağrısıyla 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde greve giden sosyal hizmet sektörü çalışanları, farklı kentlerde gösteriler düzenledi.

Başkent Paris'te Belediye önünde toplanan göstericiler, Başbakanlık binasının yakınlarına kadar yürüdü. Binaya 500 metre kala göstericilerin daha fazla ilerlemesine izin verilmedi.

Göstericiler ücretlerine zam isterken, halihazırda sağlık sektörü için yürürlükte olan aylık 183 avroluk primin sosyal ve sosyo-medikal sektöründeki tüm çalışanlar için uygulanmasını talep ediyor.

Sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğine dikkati çeken göstericiler bu konuda iyileştirici adımlar atılmasını istiyor.

Polis kaynakları Paris'teki gösteride yaklaşık 800 kişi olduğunu belirtirken, gösterinin organizatörleri yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını söyledi.

Gösteriye Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) milletvekilleri Daniele Obono ve Eric Coquerel de katıldı.

"Herkes sosyal sektör için mücadele ediyor, sosyal sektör herkes için mücadele ediyor", "Direniş" şeklinde slogan atan göstericiler, "Unutulanlar", "Sosyal hizmet çalışanları öfkeli!", "Maaşımızı yükseltin" yazılı pankartlar taşıdı.

Hauts-de-Seine vilayetinde sosyal hizmet sektöründe çalışan Elena Sauterey, sağlık sektörü priminin kendilerine "şantaj karşılığında" verilmek istendiğini belirtti.

Sauterey, "Bu seferberliğin amacı şu ki, 20 yıldır her ay bizden 400 avro çalınıyor ve bugün biz bu düzeyde bir artışı talep ediyoruz." dedi.