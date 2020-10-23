Fransa'da sosyal ağlara düzenleme geliyor

Fransa’da, Paris’in Conflans Sainte Honarine bölgesinde coğrafya öğretmeni Samuel Paty’nin boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından Macron hükümeti sert adımlar atmaya başladı.

Saldırının ardından Başbakan Jean Castex “memurların korunmasını ve sosyal ağların kontrolünü güçlendirmek” için bir dizi çalışma yaptıklarını açıkladı. Başbakan Castex, “sosyal ağların izlenmesi ve çevrimiçi nefrete karşı mücadelenin güçlendirilmesi için gerekli yasanın çıkarılacağını söyledi.

Geçtiğimiz çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Macron’un “radikalleşmiş” bölgelerde yapılacak operasyonlara yeşil ışık yakmasının ardından düzinelerce insan gözaltına alınmıştı. Ayrıca Macron, İçişleri ve Eğitim Bakanlarıyla da görüşerek önlemlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi ve yasanın hızlıca tamamlanmasını talep etti.

Le Monde