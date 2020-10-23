Fransa'da sosyal ağlara düzenleme geliyor
Fransa'da 'Sosyal medya üzerinden kişisel bilgi paylaşarak başkasının hayatını tehlikeye atma' suç olarak sayılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Fransa Başbakanı Jean Castex, "Sosyal medyada yaşanan nefret saldırılarını pasif şekilde izleyemeyiz." dedi.
Fransa’da, Paris’in Conflans Sainte Honarine bölgesinde coğrafya öğretmeni Samuel Paty’nin boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından Macron hükümeti sert adımlar atmaya başladı.
Saldırının ardından Başbakan Jean Castex “memurların korunmasını ve sosyal ağların kontrolünü güçlendirmek” için bir dizi çalışma yaptıklarını açıkladı. Başbakan Castex, “sosyal ağların izlenmesi ve çevrimiçi nefrete karşı mücadelenin güçlendirilmesi için gerekli yasanın çıkarılacağını söyledi.
Geçtiğimiz çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Macron’un “radikalleşmiş” bölgelerde yapılacak operasyonlara yeşil ışık yakmasının ardından düzinelerce insan gözaltına alınmıştı. Ayrıca Macron, İçişleri ve Eğitim Bakanlarıyla da görüşerek önlemlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi ve yasanın hızlıca tamamlanmasını talep etti.
Le Monde
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