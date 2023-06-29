Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Fransa'da dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle başlayan protestolarda sokaklar savaş alanına dönerken, Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Protestolarda şu ana kadar 200'e yakın kişi gözaltına alındı.

40 bin polis görevlendirildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.

Okullara ve karakollara saldırdılar

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gece boyunca belediyelerin, okul binalarının ve karakolların yakıldığını veya saldırıya uğradığını belirtti.