Fransa’da seçim sonuçlarını protesto eden öğrenciler Sorbonne Üniversitesi’ni ‘işgal’ etti

Fransa’da 1968 yılında başlayan ve daha sonra dünya geneline yayılan öğrenci olaylarının da ilk çıkış noktası olan Sorbonne Üniversitesi’nde önceki gün akşam başlayan ‘işgal’ eylemi, bugün öğle saatlerinde içerideki öğrencilerin dışarı çıkmasıyla bitti.

Rektör Christophe Kerrero, yaptığı açıklamayla, “yasa dışı” olarak değerlendirdiği öğrenci eylemini ve protesto sırasında binaya verilen maddi zararı kınadı.

Christophe Kerrero, öğrenci eylemi sırasında çok sayıda kapı, pencerenin kırılıp, duvarların ve yerdeki parke ve fayansların tahrip edilip, yangın söndürme malzemelerine zarar verildiğini belirtti ve binanın içinde tarihi eser statüsündeki bazı kültür varlıklarının üzerinin boyanarak zarar verildiğini duyurdu.

Gençlerin adayı seçimi 3. sırada tamamlamıştı

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan ilk iki aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Fransa'da gençlerin ve Müslüman seçmlenlerin önemli ölçüde oyunu alan aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1 oranında oy alarak seçimi 3. sırada tamamladı.