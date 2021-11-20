Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinin 3. yılında şiddet olayları yaşandı

Rodrigues, "(3 yıldır) Taleplerimize hiçbir yanıt alamıyoruz. Baskıdan ve şiddetten başka bir şey yok. 3 sene süren (gösteriler) başarısızlık olarak adlandırılamaz. Henüz kazanmadık." dedi.

Ülkede insanların ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Rodrigues, "Cumhurbaşkanı 100 avro veriyor ama biz çalıştığımızın karşılığını almak istiyoruz. Biz para istemiyoruz, bize verilmesi gerekenin verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rodrigues. 3 yıl önceki taleplerinin hala geçerli olduğunu kaydederek, "Sosyal ve vergi adaleti, demokrasi ve yöneticilere yapılan ayrıcalıkların sona ermesini istiyoruz." dedi.