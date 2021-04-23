Fransa’da polise bıçaklı saldırı

Başken Paris yakınlarındaki Rambouillet polis karakoluna bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir polis bıçaklandı.

Olayı, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaralı polis olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı saldırgan gözaltına alındı.