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Fransa’da polise bıçaklı saldırı

Fransa'nın Rambouillet kentinde bir polis bıçaklı saldırıya uğradı. Polis olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan gözaltına alındı.

Başken Paris yakınlarındaki Rambouillet polis karakoluna bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir polis bıçaklandı.

Olayı, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaralı polis olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı saldırgan gözaltına alındı.  

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