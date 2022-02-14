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Fransa'da patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da, Pyrenees-Orientales bölgesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Gece saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Faciada ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Saint-Laurent-de-la-Salanque kentindeki bir binada gece yarısından sonra peş peşe iki patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, yan binaya da sıçradı. 100'e yakın itfaiyeci olay yerine sevk edildi.

Gün ağardıktan sonra tamamen söndürülebilen yangında ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İkinci kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı

Alevlerden kurtulmak için ikinci kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı,dumandan zehirlenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 29 kişi ayakta tedavi edildi.

Soruşturma başlatan yetkililer, binanın giriş katındaki dükkanda meydana gelen patlamaya gaz tüpünün yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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