Fransa’da ortalık karıştı! Lyon – Marsilya derbisi yarıda kaldı…

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde bu hafta oynanan dev maçta Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Groupama Stadı’nda oynanan mücadele henüz 5. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildi.

Marsilya’da korner kullanmak üzere köşe gönderine giden Dimitri Payet, Olimpik Lyon tribünlerinden atılan bir su şişesinin kafasına isabet etmesiyle yerde kaldı. Oldukça gergin başlayan derbide henüz ilk dakikalarda yaşanan olaya Marsilyalı oyuncular büyük tepki gösterdi. Acı içinde yerde kalan Payet’e sağlık ekipleri hemen müdahale ederken hakem Ruddy Buquet oyunu durdurdu ve oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

‘HESABA KATMANIZ GEREKEN BAŞKA ETKENLER DE VAR’

Bir süre devam eden bekleyişin ardından Groupama Stadı yetkilisi hakem Ruddy Buguet’in oyuncuların güvenliğinin sağlanması nedeniyle maçın oynanmamasına karar verdiğini açıkladı. Ayrıca Payet’e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.

Buquet maçın yarıda kalmasının ardından yaptığı açıklamada, ”Sportif açıdan kararım maçın devam etmemesi yönündeydi. Fakat bir karar alırken hesaba katmanız gereken başka etkenler de var” ifadelerini kullandı.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.