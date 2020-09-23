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Fransa'da mültecilere gıda dağıtımı yasağı onaylandı

Fransa'da mahkeme mültecilere gıda dağıtımı yasağını onayladı. Mahkeme sivil toplum kuruluşlarının ülkenin kuzeyindeki Calais kentindeki mültecilere gıda dağıtımı yasağına yönelik itirazını reddetti

Bölgede faaliyet gösteren 13 sivil toplum kuruluşu ve dernek, bölgenin merkezi Lille’deki idari mahkemeye başvurdu, mültecilere gıda ve içecek dağıtımına yönelik yasağa itiraz etti.

Başvuruda, yardım yasağının, onurlu yaşam, dayanışma ve başkalarına yardım etme haklarına aykırı olduğu savunulmuştu.

Ancak Mahkeme, huzursuzluğa neden olduğu ve salgınla ilgili sağlık riskleri içerdiği gerekçesiyle il yönetiminin yasak kararının devam etmesi yönünde karar verdi.

Sivil toplum kuruluşlarının avukatlarının mahkemenin kararını temyize götürmesi bekleniyor. 

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