Fransa'da Kovid-19'a karşı yeni yasa tasarısı hazırlanıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu Savunma Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülkede günlük 50 bin vaka sayısı ile salgının hala etkili olduğunu ifade eden Castex, hastanelerde acil eylem planının hayata geçirildiğini söyledi.

Seyahat kısıtlaması geri geldi

Castex, Kovid-19'un Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığını, bu nedenle İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdiklerini belirtti.

Bu varyanta bağlı vaka sayılarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığı bilgisini paylaşan Castex, 3 Ocak'tan itibaren ikinci doz ile üçüncü doz arasındaki sürenin 5 aydan 4 aya indirildiğini söyledi.

Castex, ülkede yaklaşık 6 milyon kişinin aşılanmamasını kabul edilemez bulduğunu kaydetti.

Salgına karşı en iyi "silahın" 3 doz aşı olduğunu ifade eden Castex, iki doz aşının Omicron varyantına karşı yüzde 70, üç dozun ise yüzde 90 etkisi bulunduğunu belirtti.

Toplu etkinliklere karşı uyarı

Castex, Kovid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüşmesi için gelecek ayın başında Ulusal Meclis'e yasa tasarısı sunulacağını, böylece belli mekanlara girişte sadece aşının geçerli olacağını söyledi.

Sahte Kovid-19 sağlık kartı yapanlara karşı yaptırımları güçlendirmek istediğini vurgulayan Castex, halkı Noel ve yılbaşı kutlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uymaya ve salgına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Castex, ülkede 31 Aralık'ta havai fişek gösterilerinin ve konserlerin iptal edildiğini kaydetti.

Jean Castex, sağlık çalışanlarına fazla mesai saatleri için verilen ücretin de iki kat artırılacağını bildirdi.