AjansHaber.com.tr Dünya Kilisede rahibe bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Fransa'da kilisede rahibe bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Fransa’nın Nice kentinde kilisede rahibe bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda rahip ve saldırgana müdahale eden kilise görevlisi kadın yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bulunan Saint-Pierre-d'Arne Kilisesi'nde yerel saatle 10.00'da yapılan ayin sırasında bir rahip bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi bulunmayan rahibin hastaneye kaldırıldığı ve saldırıya müdahale eden kilise görevlisi bir kadının yaralandığı belirtildi.

Alpes Maritimes Milletvekili Eric Ciotti, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, “Saldırgan, Rahip Christophe'u bıçaklamaya devam ederken müdahale eden kilise görevlisi Marie-Claude olağanüstü cesarette bulundu" dedi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nice'de bu sabah bir kiliseye saldırı düzenlendi. Rahip yaralandı. Hayati bir durum söz konusu değil. Din adamlarıyla dayanışmamı paylaşıyorum ve saldırganı hızla tutuklayan polise teşekkür ediyorum. Vali olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırganın Nice'de yaşayan 31 yaşında bir Fransız olduğu ve sabıkası bulunmadığı öğrenildi. Bir polis kaynağı Fransız basınına verdiği demeçte, "Saldırgan, polise Yahudi inancına sahip olduğunu, seçim gününde Macron'u öldürmek istediğini ve sonunda bir kiliseye yöneldiğini söyledi" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Polisten bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale
Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Paraşütü açılmayan Yunan komandosu asılı kaldı
Ukrayna; "Rusya 21 bin 200 askerini kaybetti"
İspanya hükumetinin geleceğini tehdit ediyor
Hollanda'daki Rus Bankası iflas kararını duyurdu
Sözde referandum yapılırsa müzakereden çekileceğiz