Fransa'da kilisede rahibe bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bulunan Saint-Pierre-d'Arne Kilisesi'nde yerel saatle 10.00'da yapılan ayin sırasında bir rahip bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi bulunmayan rahibin hastaneye kaldırıldığı ve saldırıya müdahale eden kilise görevlisi bir kadının yaralandığı belirtildi.

Alpes Maritimes Milletvekili Eric Ciotti, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, “Saldırgan, Rahip Christophe'u bıçaklamaya devam ederken müdahale eden kilise görevlisi Marie-Claude olağanüstü cesarette bulundu" dedi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nice'de bu sabah bir kiliseye saldırı düzenlendi. Rahip yaralandı. Hayati bir durum söz konusu değil. Din adamlarıyla dayanışmamı paylaşıyorum ve saldırganı hızla tutuklayan polise teşekkür ediyorum. Vali olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırganın Nice'de yaşayan 31 yaşında bir Fransız olduğu ve sabıkası bulunmadığı öğrenildi. Bir polis kaynağı Fransız basınına verdiği demeçte, "Saldırgan, polise Yahudi inancına sahip olduğunu, seçim gününde Macron'u öldürmek istediğini ve sonunda bir kiliseye yöneldiğini söyledi" dedi.