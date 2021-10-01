Fransa'da intihar eden polis François Verove seri katil çıktı

Fransa’da 35 yıllık seri katil gizemi çözüldü. Fransa’da 1986-1994 yılları arasında başkent Paris’te bir dizi cinayet ve tecavüzden sorumlu olan "Le Grele" lakaplı seri katil, aradan geçen 35 yılın ardından geçtiğimiz çarşamba günü intihar eden eski jandarma ve polis memuru François Verove'un bıraktığı mektup ile çözüldü.

Gard bölgesinin Grau-du-Roi kentinde intihar eden ve suçları üstlendiğine dair itiraf mektubu bırakan Verove'un DNA’sının olay mahallerinden toplanan örneklerle eşleştiği ortaya çıktı.

DNA ÖRNEĞİ VERİNCE SIRRA KADEM BASTI

Verove’nin kimliği “Le Grele” davası ile ilgili bir sulh yargıcının kısa süre önce, o dönemlerde Paris bölgesinde görev yapan 750 jandarma için mektup göndermeye karar vermesiyle bulundu. Mektup ulaşan isimlerden biri 59 yaşındaki Verove’du. Polise soruşturmayla ilgili 24 Eylül’de DNA örneği veren Verove, daha sonra ortadan kaybolurken, Verove’nin eşi 27 Eylül'de kayıp ilanı verdi.

4 CİNAYET VE 6 TECAVÜZ VAKASININ BAŞ ŞÜPHELİSİ

4 cinayet ve 6 tecavüzün şüphelisi olan Verove, 8 yıl boyunca yürütülen soruşturmalar neticesinde yakalanamamıştı. Verove, 5 Mayıs 1986'da Paris'te 11 yaşındaki Cecile Bloch’u bıçaklayarak öldürmek ve tecavüze etmekten, 29 Nisan 1987'de 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Irmgard Mueller’i öldürmekten, 1986 ve 1994 yılları arasında işlenen altı tecavüzden suçlanıyordu.

LE GRELE'NİN SON SUÇLANDIĞI TARİH 1994

Verove mektupta, suç işlediği dönemde "hayatının iyi olmadığını" ama "kendini sonra toparladığını" ifade etti. Verove, cinayetleri itiraf ederken kurbanların isimlerini veya koşullarını vermezken, “1997'den bu yana hiçbir şey yapmadığını" aktardı. Polis kayıtlarında Le Grele’nin suçlandığı en son kayıt ise 1994 yılına ait olduğu biliniyor.

“SUBAY YA DA JANDARMA"

Mağdur aileleri temsil eden avukat Didier Saban yaptığı açıklamada, "Le Grele'nin işlediği tüm suçları asla bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Saban basına verdiği demeçte ise, "Hem kurbanlarına uyguladığı şiddetten hem de uyguladığı taktiklerden onun bir subay ya da jandarma olduğuna kanaat getirdik" dedi.