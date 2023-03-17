Fransa'da hükümete karşı 2. kez gensoru önergesi!

Fransız basınındaki habere göre, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin dün, bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koymasına karşı, Mecliste 88 milletvekili bulunan RN partisince gensoru önergesi verildi.

RN partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mecliste hükümete karşı verilecek tüm gensoru önergeleri için oy kullanılacağı belirtildi.

Meclisteki muhalif 5 farklı siyasi grup da gün içinde hükümete karşı ortak gensoru önergesi vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor. Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.