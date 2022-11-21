Fransa'da hükümet, camiye yapılan saldırıyı kınadı!

Fransa'nın Orne vilayetindeki Flers kentinde bir camiye, kasım'ın 19'unu 20'sine bağlayan gece, İslam karşıtı ve Neonazi içerikli yazılar yazıldı.

Caminin duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ve "Şarlman tümeni" yazıldı. İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya'sı için "savaşan", çoğunlukla Fransız gönüllülerden oluşan birliğe, "Şarlman tümeni" deniliyor.

Orne Valisi Sebastian Jalle, cami duvarına İslam karşıtı ifadeler yazılmasını kınadı.

Orne valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"19-20 Kasım gecesi Fransız-Türk camisinin duvarlarına asılan Müslüman karşıtı ve neo-Nazi hakaretleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslüman toplumuna ve dini derneklere, Müslüman karşıtı eylemlerin önlenmesi için Devlet birimlerinin teyakkuzda olacakları konusunda güvence verildi. Güvenlik güçleri ibadethane çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırmak için dernek temsilcilerine yardımcı olmaktadır."

#COMMUNIQUÉ | 🔴 Le préfet de l’Orne condamne avec la plus grande fermeté les injures à caractère anti-musulman et néo-nazi apposées sur les murs de la mosquée franco-turque de Flers dans la nuit du 19 au 20 novembre. (1/3) pic.twitter.com/OtiiDSEw5V — Préfet de l'Orne 🇫🇷 (@Prefet61) November 20, 2022

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Twitter'dan yaptığı açıklamada, yazıları kınayarak, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Flers Belediye Başkanı Yves Gasdoue, Fransız basınına yaptığı açıklamada, olayı utanç verici ve münferit olarak nitelendirerek, "Bu yazı hiçbir şekilde Flers'deki ortamı yansıtmıyor. Burada her topluma saygı duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Orne İslam Konseyi Başkanı Hakim Miftah, olayı "aşağılık" olarak nitelendirerek, derin bir şok içinde olduklarını kaydetti.

Cami derneği Fransız-Türk Dostluk Derneğinin olaya ilişkin şikayette bulunacağı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı kaydedildi.