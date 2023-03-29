Fransa'da gösteriler bitmiyor! Kaos giderek büyüyor!

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emeklilik reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen 10. kitlesel gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Darmanin, gösterilerde görevlendirilen 13 bin polis ve jandarmaya teşekkür etti.

Fransız Bakan, protestolarda yaralanan 175 güvenlik gücüyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Darmanin, gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi.