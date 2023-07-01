Fransa'da gerginlik artıyor! 1311 kişi gözaltında!

Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.

Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

4. gecenin bilançosu ağır oldu

Gece farklı kentlerde toplam 1350 araç ateşe verilirken, 234 binanın ise kundaklandığı aktarıldı.

Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapıldığı, en az 30 polis karakolunun ve 11 jandarma karakolunun ise saldırıya uğradığı açıklandı.

Le Pen: Kısmi sokağa çıkma yasağı gerekiyor

Fransa'nın önde gelen aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen, birkaç gündür, ülkeye ciddi bir düzensizlik durumunun hakim olduğunu vurgulayarak, Macron'un konuyla ilgili olarak ivedilikle Ulusal Meclis'teki partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Protestoların bir an önce sonlanması çağrısında bulunan Le Pen, bunun da ancak duyarlı ebeveynlerin çocuklarını meydanlardan çekmesiyle mümkün olacağını söyledi. Le Pen, olayların kısmi sokağa çıkma yasağıyla yatışabileceğini, durum daha da kötüleşirse OHAL ilan edilmesinin gerekebileceğini belirtti.