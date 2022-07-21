Fransa'da eski İçişleri Bakanı'na, Müslüman olan polise ayrımcılık soruşturması

Journal du Dimanche (JDD) gazetesinin haberine göre, Fransa'da hükümet üyelerinin yargılanabildiği tek makam olan Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Castaner hakkında 6 Temmuz'da soruşturma başlattı ve dosyayı başsavcıya devretti.

Paris polis gücünde yer alan bir bilgisayar uzmanının 3 Ekim 2019'da düzenlediği saldırının ardından İçişleri Bakanlığı, personelinden "radikalleşmiş profilleri" tespit etmek için iç soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında, sonradan Müslüman olan, Terör Eylemi Suçluları Ulusal Otomatik Fişleme Dosyası (FIJAIT) biriminin başındaki Herve C adlı komiser görevinden alınmıştı. Komiser 4 ay sonra polisliğe iade edilmiş ancak başka bir birime sevk edilmişti.

Söz konusu polis, dini ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle olayı CJR'ye taşımıştı.