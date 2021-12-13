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Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi

Fransa'da eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, mahkum olduğu davalar sonucunda devlete ödemesi gereken paraları ödemediği için hapse girdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Savcılığının kararıyla 77 yaşındaki eski Bakan Gueant, yargılandığı yolsuzluk davasında 2017'de aldığı 75 bin avro para cezası ile 210 bin avro zarar ödemesini yapmadığı için bugün Sante Hapishanesi'ne gönderildi.

Avukatı Philippe Bouchez El Ghozi, Gueant'ın hazineye halen 115 bin avro borçlu olduğunu ve borcunu her ay ödediğini belirterek, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hapis cezasıyla ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunacaklarını aktardı.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, İçişleri Bakanlığı yapan Gueant, 2017'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme" gerekçesiyle 1 yılı tecilli 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Gueant'ın ve aynı davada yargılanan diğer 4 sanığın, devlete 210 bin avro zarar ödemesine hükmedilmişti.

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