Fransa’da çocuklara kötü muamele yapıldığı belirtilen Ortodoks Yahudi okuluna baskın

Le Parisien’in haberine göre, geçen temmuzda okuldan kaçan ve ABD Büyükelçiliğine sığınan 15 yaşındaki eski bir öğrencinin ihbarı üzerine harekete geçen, bakanlıklar arası mezhepsel sapmalara karşı mücadele misyonu yürüten Miviludes, Yeshiva Beth Joseph adlı Ortodoks Yahudi okul hakkında ön soruşturma başlattı.

Soruşturmada elde edilen deliller sonrası Paris’in 75 kilometre doğusundaki Buissieres kentinde yer alan yatılı okula, dün 100’den fazla jandarma ve polisle mezhepsel aşırıcılık içinde olduğu gerekçesiyle düzenlenen baskında, aralarında okul yöneticilerinin bulunduğu 16 kişi, sağlıksız koşullarda barındırılan öğrencilere kötü muamele ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Genelde öğrencileri Amerikalı ve İsrailli Yahudiler olan ve 1948’ten bu yana hizmet veren okulda yaşları 12-18 arasında olan 40 öğrencinin sosyal yardım kurumlarına ait yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.

Meaux savcısı Laureline Peyrefitte, okulda çocukların zorla kötü koşullarda tutulduğunu, kimlik belgelerinin alındığını, eğitim ve bakımdan mahrum bırakıldığı açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, haberin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm mezhepsel sapmalarla mücadele ettiklerini, okulun 16 yetkilisinin öğrencilere kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı.