AjansHaber.com.tr Gündem Fransa'da “Çabuk ol köle” mesajına 1000 avro ceza

Fransa'da “Çabuk ol köle” mesajına 1000 avro ceza

Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı.

France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.

Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.

“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.

Mahkeme, tüketiciyi 1000 avro para cezasına çarptırdı.

 




Yorumlar

Çok Okunan Haberler
EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün
MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi!
Kira düzenlemesinden ilk detaylar belli oldu
Mahra'nın annesi, sunucu Tosun'dan şikayetçi oldu
Konut finansman paketlerine yoğun ilgi
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Çıkan orman yangını kontrol altına alındı