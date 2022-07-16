Fransa'da 10 bin hektardan fazla alan kül oldu

Nouvelle-Aquitaine ve Gironde bölgesel yönetimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerine kadar 12 bin 200'den fazla kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Binden fazla itfaiyeci, yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili açıklamada, orman bölgelerine geçişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisi de yer aldı.

Dün, toplam 7 bin 300 hektar alanın yandığı duyurulmuştu.