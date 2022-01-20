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Fransa spor müsabakalarında başörtüsü takmayı yasakladı

Fransa Senatosu, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini kabul etti. 143'e karşı 160 oyla kabul edilen yasaya göre, bariz dini sembollerin giyilmesi yasaklandı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) senatörlerince spor yasasının incelenmesi sırasında teklif edilen değişiklik, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

Söz konusu değişiklikle, spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, bariz dini sembollerin giyilmesi yasaklandı.

Değişikliğin geri alınması ihtimali bulunuyor

Spor Bakanı Roxana Maracinenau, dini sembollerin giyilmesine dair değişikliğe karşı çıktığını belirtti.

Senatoda yapılan değişiklikler, yasa haline gelmeden önce Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilecek. Söz konusu değişikliğin geri alınması ihtimali bulunuyor.

Değişiklik eğer yasalaşırsa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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