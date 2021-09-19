Fransa, savaş uçağı ihalesini ABD’ye kaptırdığı için bu kez İsviçre’ye mi tepkili?

İsviçre basını tarafından gündeme getirilen bu iddia, iki ülke hükümetleri tarafından yalanlandı.

Avustralya’nın 2016 yılında Fransa ile yapılan denizaltı ihalesini iptal edip, ABD ile anlaştığını açıklaması da cuma günü Paris’in tepkisine yol açmıştı.

Bu kez İsviçre’de “Le Matin Dimanche” ve “Sonntags Zeitung” isimli gazeteler, İsviçre’nin Fransa’dan “Rafale” tipi savaş uçağı almaktan vazgeçip ABD’nin Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen “F35A” savaş uçaklarından 36 adet satın alma konusunda anlaştığını, bunun da Paris’i kızdırdığını yazdı.

İki gazete de Paris’in buna tepki gösterip Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Guy Parmelin ile uzun zaman önce Paris'te yapılması kararlaştırılan ikili görüşmeyi iptal ettiğini iddia etti.

Fransa hükümeti ve İsviçre hükümeti ise yaptıkları açıklamalarda, bu iddiayı yalanladı.

İki hükümet, görüşmenin iptal edildiği iddiasını yalanlarken, görüşmenin takvimiyle ilgili görüşmelerin hiçbir tamamlanmadığı görüşünü dile getirdi.

Elysee Sarayı, İsviçre basınını yalanladı

Elysee Sarayı’ndan AFP’ye yapılan açıklamada, “söz edilen gerekçe yüzünden görüşmenin iptal edildiği doğru değil” denildi.

Macron’un görüşmeyi ilke olarak yılbaşı itibarıyla kabul ettiği, İsviçre’nin ise görüşme tarihi olarak kasım ayını önerdiği aktarıldı. Elysee Sarayı’nın bir yetkilisi, “biz onlara kasım ayının zor olacağını söyledik.” dedi.

Parmelin makamı ise hiçbir zaman ziyaret tarihi kesin olarak belirlenmediği için görüşmenin ertelendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve Paris'teki ikili görüşmenin “devlet ziyareti” değil “çalışma ziyareti” olarak başından bu yana planlandığını bildirdi.