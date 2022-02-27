Fransa, Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirecek, Ukrayna'ya askeri ekipman gönderecek

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, Avrupa ve ABD ile koordinasyon halinde Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları güçlendirme kararı alındığı, Rus yetkililerin ülkedeki banka hesaplarına el konulacağı bildirildi.

Açıklamada, Avrupalı ortaklarla SWIFT konusunda yeni önlemlerin de alınabileceği ifade edildi.

Fransa'nın Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman göndereceği, bu ülkeye yakıt konusunda da yardım sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rus medyasının ve diğer kişilerin Avrupa'da yaptığı propagandaya karşı da önlem alınacağı kaydedildi.

Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği askeri ekipmana ilişkin bilgi verilmedi.