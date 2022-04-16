Fransa: Polis, Paris'teki aşırı sağ karşıtlarının yürüyüşünde göz yaşartıcı gaz kullandı

Güvenlik güçleri başkent Paris'teki gösteriye müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler dakikalar sonra protestolarına devam etti.

Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen karşıtı sloganlar atan grup, "Adalet ve eşitlik için, Elysee'deki Le Pen değil" yazılı pankart taşıdı.

Marsilya, Lyon ve Nice başta olmak üzere yaklaşık 30 kentte yapılan gösterilerde polis olası olaylara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

SOS Racism Başkanı Dominique Sopo, Reuters'a "Aşırı sağ iktidar olursa, demokratik, ırkçılık karşıtı ve ilerici kampların büyük bir çöküşünü göreceğiz." dedi.

Adayların çevre programları protesto edildi

Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının ortaya attığı çevre programlarını protesto eden iklim aktivistleri şehrin merkezinde bir meydanı kapattı.

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grup, cumhurbaşkanı seçiminin adayları Emmanuel Macron ve aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in çevreyle ilgili programlarını protesto etti.

Söz konusu seçim sisteminin kendilerini iki adaydan birini seçmek zorunda bıraktığını belirten aktivistler, her iki adayın da çevreyle ilgili farklı programlarını eleştirdi.

Yüzlerce grup üyesi bir süreliğine Paris'te bir ana meydanı ulaşıma kapatarak, "Onların eylemsizlikleri bizim isyanımıza neden oluyor" sloganı attı.

Ülkede geçen hafta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Macron oyların yüzde 27,84'ünü, Le Pen ise 23,15'ini almıştı.

Seçimin ikinci turunun 24 Nisan'da yapılması bekleniyor.