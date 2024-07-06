Fransa penaltılarla turladı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi.

Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. Kazananı belirlemek için 90 dakikasında maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti.

Fransa'da Dembele, Fofana, Kounde, Barcola ve Hernandez penaltı atışlarında ağları sarsmayı başardı. Portekiz'de ise Ronaldo, Bernardo Silva ve Mendes ağları havalandırırken Joao Felix penaltı atışından yararlanamadı.

Penaltı atışlarında Portekiz'e 5-3 üstünlük kuran Fransa, EURO 2024'te yarı finale yükselirken Portekiz turnuvaya veda etti. Fransa yarı final maçında ev sahibi Almanya'yı eleyen İspanya ile karşılaşacak.